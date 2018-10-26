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"Türkiye İslami finans merkezi olma yolunda"

Vakıf Katılım’ın Ordu Şubesi açılış törenine katılan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Türkiye İslami finans merkezi olma yolunda"

26 Ekim 2018 Cuma 10:27
"Türkiye İslami finans merkezi olma yolunda"

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Türkiye’nin İslami finans merkezi olma yolunda hızlıca ilerlediğini belirterek bu konuda ciddi adımlar atıldığını söyledi. Vakıf Katılım’ın Ordu Şubesi, törenle hizmete açıldı. Açılış törenine katılan İkram Göktaş, “Global finans merkezi olma yolunda herhangi bir engelimiz olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki hafta açılacak İstanbul hava alanı ve yapılan devasa projeler, aslında ülkemizin her geçen gün bir finans merkezi olma yolunda önemli ve sağlam adımlar attığının göstergesi” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul için önemli fırsat

Türkiye’nin global finans merkezinden önce Müslüman bir ülke olarak İslami finans merkezi olması gerektiğini dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Finans merkezi sadece binalarla olmuyor. İnsan kaynağı ve ürün çeşitlenmesi anlamında gerekli adımları atarak İslami finans merkezi olma yolunda hızlıca ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu konuda ciddi adımlar atıldı devletimiz, hükümetimiz ve katılım bankaları tarafından. Bunlardan biri BDDK nezdinde daire oluşturulması, üst koordinasyon kurulunun kurulmuş olması, katılım bankası üst danışma kurulunun kurulması. Bunların hepsine baktığınız zaman, bunlar İslami finans merkezi olunması açısından önemli adımlar. Buna üniversitelerde açılan lisans seviyesindeki bölümleri eklediğimiz zaman önemli adımların büyük kısmı altyapıda atılmış gözüküyor. Ülkemiz ve İstanbul, en kısa sürede önce İslami, sonra global finans merkezi haline gelecektir.

İlk hedef yüzde 15 pay

Katılım bankacılığının pazar payının 2025 yılında yüzde 15’e ulaşacağını öngördüklerinin altını çizen Göktaş, “Konvansiyonel bankalar da büyürken bizim onlara göre çok daha fazla büyüyerek pazardan yüzde 15 pay almamız gerekiyor. Bu potansiyelin olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

Göktaş, Vakıf Katılım olarak 2023’de sektör liderliğine ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 10:27
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş
  4. Vakıf Katılım
  5. İkram Göktaş

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