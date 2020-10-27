“Türkiye, İslam aleminin canlı vicdanıdır”

Fikir ve ifade özgürlüğüyle övünen AB’nin bu tavrının Birliğin çifte standartlarını yansıttığını dile getiren Şihab, “Türkiye, Batı ırkçılığıyla yüzleşmede İslam dünyasını temsil ediyor ve Türkiye Müslümanların canlı vicdanıdır” değerlendirmesinde bulundu.



Filistinli alimlerden protesto



Filistin Alimler Birliği’nin çağrısı üzerine Gazze’deki Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan alimler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarını protesto etti.



Filistin’de düzenlenen gösterilerde protestocular Türk bayrağı taşıdı, Macron’un posterlerini yaktı. Gazze’de düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce Filistinli, Macron’un açıklamalarını reddettiklerini belirtti. Göstericiler, sürekli olarak İslam’ı ve Hazreti Muhammed’i savunmasını gerekçe göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterlerini ve Türk bayrakları taşıdı. İşgal altındaki Ramallah’ın Naleyn beldesinde bir araya gelen Filistinliler de “Peygamberimiz kırmızı çizgidir. Anam babam sana feda ey Resul. Fransa terörist ve ırkçı bir devlettir” yazılı pankartlar açtı. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, ifade özgürlüğü gerekçesiyle hakaret içerikli karikatürlerin yayınlandığı Fransa’daki resmi ve gayri resmi ifadelerin öfkeyle takip edildiği belirtildi.