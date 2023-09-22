Türkiye, ırkçı saldırıları durdurmak için adımları hızlandırdı

Türkiye’de ırkçılıkla mücadele amaçlı atılan adımlar kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden Araplara ve yabancılara karşı nefret ve saldırıları teşvik eden grup hesabın yöneticisi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformu X’de (eski adıyla Twitter), Türkiye’ye kaçak yollarla giren Afganların videolarını paylaşan ‘Hudut Namustur’ sayfasının sahibini güvenlik güçleri gözaltına aldı.

Şu ana kadar, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından 14 ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabından yaptığı açıklamada, 14 ilde eş zamanlı operasyonlar kapsamında 27 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılık, şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlattı.

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Çarşamba günü gözaltına alınanlar arasında, Suriyeli ve yabancı mültecilerin Türkiye’de bulunmasına karşı çıkmasıyla tanınan, Aykırı Haber Genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak da vardı.

Türkiye’deki Suriyeli ve yabancı mültecilere yönelik karşıt söylemleriyle tanınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Çolak’ın gözaltı kararına tepki gösterdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Çolak’ın gözaltı süresi 24 saat daha uzatıldı.

Türkiye’de sosyal medya üzerinden yapılan yoğun provokasyon, Suriyeli mültecileri hedef alarak başlayan ve Arap vatandaşları ve turistleri de kapsayacak şekilde genişleyen saldırılarla eşi benzeri görülmemiş bir artış gösterdi.

Konu, İstanbul’da Faslı bir turistin taksici tarafından darp edilerek öldürülmesi, Trabzon’da Kuveytli turist Muhammed Raşid El-Ajmi’nin dövülmesi ve bazı Yemenli ve Mısırlılara yönelik saldırılara kadar ulaştı.

Birkaç gün önce hükümetin ‘ülkenin demografik olarak işgaline’ son vermediği takdirde, ekim ayından itibaren Türkiye genelinde yabancıları hedef alacağını açıklayan Müdafaa Hareketi’nin sosyal medya hesabının yönetenlerden Rauf Köse gözaltına alındı.

Müdafaa Hareketi, ÖZGÜR DER’in cumartesi günü İstanbul Saraçhane’de düzenlediği ırkçılık karşıtı mitingi provoke etmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, X hesabında sosyal medyaya yönelik gözaltı operasyonlarını eleştirerek şunları yazdı;

“Her geçen gün büyüyen sığınmacı meselesi Türk Milleti’nin ortak kaygısı ve hassasiyetidir. Sürekli yaptığınız gibi insanlarımızın haklı tepkisini bastırarak, konuyu gündeme taşıyanları susturarak, tutuklayarak sorunu çözemezsiniz. Zaten çözmek gibi bir niyetiniz olmadığını da milletimiz artık çok iyi biliyor. Şunu unutmayın ki Türk Milleti’nin demografik geleceği söz konusu olduğunda, milletini seven hiçbir evladımız bu gidişata sessiz kalmaz ve kalmayacaktır.”

Son dönemde yabancıları ve Arap turistleri hedef alan, önce İstanbul’da yoğunlaşan, daha sonra diğer şehirlere yayılan ırkçı saldırılara ilişkin şikayetler arttı.

Edinilen bilgilere göre hükümetin, mart ayı sonunda yapılması planlanan yerel seçimlerden önce uygulamaya başladığı tedbirlerle bağlantılı olarak, ikamet şartlarını ihlal eden binlerce sığınmacı sınır dışı edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayında yaptığı bir konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Tarihimizde, kültürümüzde, inancımızda yeri olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine izin veremeyiz. Asırlardır mazlum ve mağdurların sığınağı olmuş devletimizin tertemiz siciline birkaç kendini bilmezin leke sürmesine göz yumamayız.”

Şark'ul Avsat