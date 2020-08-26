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Gündem Türkiye-İran sınırına duvarda sona gelindi
Gündem

Türkiye-İran sınırına duvarda sona gelindi

Türkiye son yıllarda başta Suriye ile 911 kilometrelik, Irak ile 378 kilometrelik sınırının koruma mücadelesi verirken, aynı zamanda 560 kilometre ile ikinci en uzun sınırımız olan İran üzerinde gelen güvenlik tehditlerine karşı 2 metre genişlik, 3 metre yükseklik ve 7 tonluk seyyar bloklar kullanarak duvar ördü.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:44:00 -
Türkiye-İran sınırına duvarda sona gelindi

 Göksel Çağlav  Ankara 

Başta terörle mücadele, kaçakçılık ve düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla başlatılan beton duvarların yanı sıra üstün teknoloji ile donatılmış Kalekollar da hizmete girdi. Güvenlik duvarlarının Türkiye açısından önemini değerlendiren Güvenlik ve Strateji uzmanı Dr. İmbat Muğlu, “Suriye sınırına dünyanın en uzun 3’üncü güvenlik duvarını ören Türkiye şimdilerde İran ile arasında bulunan sınırda ilk etapta yapılacak toplam 144 kilometrelik güvenlik duvarını Aralık 2020 tarihinde inşallah bitirmiş olacak. Güvenlik duvarları ile birlikte sınırda yapılan gece görüş, termal ve sensörlü kameralar ile aydınlatma direkleri güvenliği en üst seviyeye çıkarmış olacak. Bu tedbirlerle başta bebek katili PKK ve diğer terör örgütlerinin sınırdan içeriye sızmaları, her türlü kaçakçılık ve düzensiz göçler tamamen engellenecek. Bu duvarlar aynı zamanda yurt içindeki operasyonlardan kaçan teröristlerin Ermenistan, Irak, Suriye ya da İran’a geçmelerini de engelleyecek” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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