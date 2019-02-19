Türkiye inovasyon merkezi haline geldi

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN-ALİ ATAR / Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı (WBAF) Baybars Altuntaş, Türkiye’de devreye giren melek yatırım kanununun erken aşama yatırım ekosisteminde Türkiye’yi çok önemli bir noktaya getirdiğini belirterek, "Türkiye, inovasyon hub'ı haline geldi." dedi.



Altuntaş, AA muhabirine, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu'nda (WBAF) değerlendirmelerde bulundu.



Geçen yıl Avrupa'da 340 bin melek yatırımcının toplam 9,6 milyar avroluk yatırım yaptığını bildiren Altuntaş, bu rakamın Amerika'da 320 bin melek yatırımcıyla 26 milyar dolar olduğunu kaydetti.



Altuntaş, Türkiye’nin geçen yıl 512 milyon avroluk yatırımla Avrupa melek yatırım pazarında 5. sıraya yükseldiğini belirterek, “İngiltere’den sonra Türkiye’de devreye giren hem melek yatırım kanunu hem de kitlesel fonlama yönetmeliğinin de yolda olması, erken aşama yatırım ekosisteminde Türkiye’yi çok önemli bir noktaya getirdi. Türkiye, bir inovasyon hub'ı haline geldi.” diye konuştu.



Erken aşama yatırım ekosisteminin "Davos"u olarak kabul Dünya Melek Yatırım Forumu'na bu yıl üst düzey katılım gerçekleştiğini anlatan Altuntaş, forum kapsamında küresel fon bulma sahnesinde, 22 ülkeden 53 girişimin yatırımcılara sunum gerçekleştireceklerini ifade etti.





- "Startupları destekleyen en iyi vergisel teşvikler Türkiye'de"





Baybars Altuntaş, dünyada melek yatırımcı pazarında, Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa pazarının toplamının şu anda 50 milyar dolarlık bir hacime sahip olduğunu belirterek, "Melek yatırım pazarı, 5-6 yıl sonra dünyada 250 milyarlık küresel hacime sahip olacak. Bu da ülke ekonomileri açısında çok önemli bir gündem maddesini teşkil ediyor." dedi.



Türkiye'nin erken dönem yatırım piyasası açısından önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Altuntaş, Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa, Ortadoğu ve Güney Kafkasya'yı içine alan coğrafyada bir inovasyon merkezi haline geldiğini aktardı.



Altuntaş, "En iyi teknoparklar, startupları destekleyen en iyi vergisel teşvikler Türkiye'de. Nitekim bugün Makedonyalı bakan, Makedonya'daki melek yatırım kanunun Türkiye'den tercüme ettiklerini kendisi anlattı. Forum, Türkiye'yi bölgesel anlamda inovasyon liderliğini perçinleyen bir konuma getirdi." değerlendirmesinde bulundu.





- "Daha fazla değer katmaya odaklanacağız"





Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı (WBAF) Altuntaş, melek yatırımcıların girişimleri, sermaye piyasaları ile tanıştıracak bilgi birikimi ve ağa sahip olduğunu belirterek, yenilikçi finansal planlar hazırlanması halinde, çok kısa zamanda daha fazla iş imkanı sağlanabileceğinin söyledi.



Altuntaş, forumda varlık yönetimi şirketleri, melek yatırımcılar, startuplar ve KOBİ'ler gibi paydaşlarla iş birliği yaparak ekonomiye daha fazla değer katmaya odaklanacaklarını ifade etti.



Forumda birbirleriyle iş yapmak için iş dünyasının önde gelen yüzlerce liderinin bir araya geldiğini belirten Altuntaş, şunları kaydetti:

"WBAF küresel bir organizasyon olarak, sermaye piyasalarının kilit oyuncularını, melek yatırımcılar topluluğunun işletmelerinde başarılı bir büyümeye ulaşmanın önündeki zorluklar ve fırsatları tartışmak ve erken aşamadaki piyasa ekosisteminin melek yatırımcılar ile bağlantı kurabilmesini araştırmak üzere bir araya getiriyor. Küresel ekonomik krizlerin ardından herhangi bir finansmana ulaşmak kolay olmaktan çok uzaktır. WBAF, küresel gündeminin bir parçası olarak, girişimciler ve KOBİ’ler için yenilikçi finansal araçlar geliştirmeye odaklanmaktadır."









