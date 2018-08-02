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Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı, darbeciler açtı!

Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla ABD’nin uyguladığı silah ambargosuna karşı İncirlik Üssü de dahil olmak üzere 21 ABD üssünü kapatmıştı. Ancak 1980 darbesinin ardından İncirlik Üssü cunta hükümeti tarafından yeniden ABD’nin kullanımına açıldı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:44
Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı, darbeciler açtı!

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Türkiye ve ABD arasında yaşanan rahip Brunson krizi giderek büyüyor. FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve geçtiğimiz günlerde ev hapsine alınan ABD vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson, iki ülke arasında ipleri kopma noktasına getirdi.

TRUMP YÖNETİMİNDEN SKANDAL KARAR

Trump yönetimi Brunson’un bırakılmamasını bahane ederek Türkiye’ye karşı yaptırım hamlesini başlattı. ABD, Brunson’un gözaltına alınıp tutuklanmasında bakanlıkların taşıdığı sorumluluktan dolayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı yaptırım kararı aldı. Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ABD'deki mal varlıkları bloke edilirken, ABD'li kişi ve kurumların bu kişilerle iş yapmasına engel getirildi.

Ardından ABD Senatosu F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı Genel Kurul'da da 87'ye karşı 10 oyla onayladı.

İPLER İYİCE GERİLDİ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade edilmemesi, ABD’nin PKK’nın Suriye kolu olan YPG’ye yaptığı silah yardımı ve lojistik desteği nedeniyle zaten bozuk olan Türk-Amerikan ilişkileri Brunson krizi ve ABD’nin skandal yaptırım kararı ile daha da gerildi.

ABD’nin skandal yaptırım kararına karşı sosyal medyadan ABD’nin kullanımında olan Adana’daki İncirlik Üssü’nün kapatılması kampanyası başlatıldı. Türkiye’nin elinde ABD’ye karşı önemli bir koz olan İncirlik Üssü yakın tarihte de kapatılmıştı.

ABD’NİN İLK YAPTIRIMI DEĞİL

ABD'ye rağmen Türkiye 1974’te Kıbrıs’a “barış harekâtı” düzenledi ve Türk Silahlı Kuvvetleri adaya ayak bastı. Mehmetçik bugünkü sınıra kadar adanın kuzeyini ele geçirdi.

ABD’nin karşı çıkmasına rağmen gerçekleşen bu harekâtın yansımaları ise hemen arkasından geldi. ABD, Türkiye’ye silah ambargosu koydu. Buna göre ABD ve NATO ülkelerinden TSK’ya silah satılmayacaktı.

TÜRKİYE İNCİRLİK’İ KAPATTI

Silah ambargosuna karşı Türkiye ise bugünde gündeme gelen "İncirlik" kozunu masaya sürdü. İncirlik Üssü’de dahil olmak üzere Türkiye’deki 21 ABD üssü ve tesisleri , 25 Temmuz 1975 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesiyle kapatıldı. Üslerdeki Amerikan bayrakları indirilerek yerine Türk bayrakları asıldı. O dönem ABD’nin Türkiye’deki üslerinde ve tesislerinde 5 bin asker ve sivil personel bulunuyordu.

DARBECİLER YENİDEN AÇTI!

Türkiye’den sert bir karşılık gören ABB yönetimi, 1978’de ABD kongresi kararıyla ambargoyu kaldırdı. Kapatılan İncirlik Üssü ise12 Eylül 1980 darbesini yapan cunta hükümeti tarafından yeniden açıldı ve ABD’nin kullanımına sunuldu.

Ambargo krizi ile kapatılan İncirlik Üssü’de dahil ABD’ye ait Türkiye’deki üs ve tesisler Amerikalıların eline 12 Eylül generaller yönetimi tarafından alınan kararla geçti.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 13:44
  1. Adana
  2. Andrew Craig Brunson
  3. Abdulhamit Gül
  4. Süleyman Soylu
  5. İncirlik Üssü
  6. yaptırım
  7. ambargo

YORUM YAZ

  • ENGİN CANENGİN CAN15 dk önce
    ECEVİT MİLLİ LİDERDİ KAPATTI İNCİRLİGİ.ŞİMDİKİLERDE MİLİ İSE EGER.KAPATSINLAR İNCİRLİGİİİİİ.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakanlar Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu.Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir defterini imzaladı.Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplanacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyelerine bir akşam yemeği verecek.
  • hainlere gecit verilmezhainlere gecit verilmez25 dk önce
    Brunson casusunu neden cikardilar iceriden. Sanki ondan baska saglik durumu bozuk olan kimse yok iceride. Böyle taviz verirsen böyle de astarini isterler iste.
  • ssseeessseee32 dk önce
    YAPILMASI GEREKEN BELLI PAPAZI EV HAPSINDEN ALIN GELDIGI YERE GÖNDERIN YANI HAPISHANEYE
  • ZOMBİZOMBİ27 dk önce
    la görende sizi amerikaya gıcıksınız sanır ))) baş amerikacı kimler acabaaaaa )))
  • ucankasaucankasa47 dk önce
    biz millet olarak tepki vermez sek bunlar daha daazıtacak..amarikan mallarına tepki gösterelim..bu saaten sonra abd malları alan alcaktır
  • Mustafa TaşMustafa Taş26 dk önce
    Kardeşim tamam fetö terörist şerefsiz vatan haini tersini söyleyen de vatan hainidir. Ama şu anda incirlik abd için açıkmı kapalımı eğer kapalıysa kapatandan Allah razı olsun ama açıksa kimsenin fetö açtı demeye hakkı yok devletsen kapatacaksın laf değil icraat lazım yoksa fetö nün yaptiklarinin aynılarini yapmış olacaz biliyorum bunu yayinlamayacaksiniz ama ben Allah için yazıyım vebali sizin üstünüze kalsın
  • IBLISIBLIS32 dk önce
    Bunlara cevap lafla olmuyor. Yine üssler kapatilir onlara da yaptirim uygulanir. Yeter be artik hükümet degil Türk halki bikti bu Trump belasindan. KAHROLSUN
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