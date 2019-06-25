'Türkiye immünoterapi üssü olabilir'

Dünya Aferez Birliği (WAA) Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 ülkenin üye olduğu uluslararası bir organizasyon olan WAA'nın kan hastalıklarıyla ilgili çalışmalar yaptığını belirtti.

Birliğin dünyada kök hücre nakli, tümör aşıları, hücresel tedavi, kemik iliği nakli alanlarında ve kanda var olduğu bilinen herhangi bir hastalığın kandan temizlenmesini sağlayan bir bilim dalının dünyadaki çatı organizasyonluğunu üstlendiğini kaydeden Altuntaş, şunları söyledi:

"Hepinizin bildiği gibi kanser dünyada önemli bir sağlık sorunu. Ülkemizde de önemli gelişmelerin olduğu bir alan. Malatya'da da bölgesel bir kanser toplantısı yaptık. Burada işlenen konulara baktığımızda kanserin sadece tedavisi değil, kanserin tüm yönetimi tartışılmakta. Bu konulardan biri de hücresel immünoterapiler. Önümüzdeki süreçte kanser tedavilerinde immünoterapi önemli bir yer tutacak. Bunlardan biri de hücresel immünoterapiler, aferez de bu hücresel immünoterapilerin hücrelerin elde edildiği ilk aşamalardan biri. Aferez dünya genelinde kişiye özel kanser tedavilerinde kullanılan immünoterapiyi destekleyen bir yöntem."

Prof. Dr. Altuntaş, Türkiye'nin bölgesinde immünoterapi merkezi olabilecek potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemiz dünyada bölge anlamında bir immünoterapi üssü olabilir. Akademik camiamız ve kanser merkezlerimiz buna hazır. Şöyle ki 90'ın üzerinde kök hücre merkezlerimiz, ciddi altyapısı olan akademik personellerimiz, uluslararası akredite merkezlerimiz var. Türkiye gururla övünebileceğimiz nitelikte merkezlere sahip, bunlardan biri de Malatya'da. Biz kanser tedavilerinin en üst aşamaları olan hücresel immünoterapilerde de hem bölgede hem de dünyada üs olmaya, klinik düzeyde araştırma yapmaya artık talibiz. Ülkemiz bu potansiyele sahip." diye konuştu.

Altuntaş, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 'nin Türkiye'nin göz bebeği olduğuna değinerek, merkezin tıp alanındaki başarılarına katkı sağlayan bilim insanları ile üniversite yöneticilerine teşekkür etti.