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Hz. Nuh'un gemisi araştırmasında yeni gelişme: 3 kat daha fazla bulundu!

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Hz. Nuh'un gemisi araştırmasında yeni gelişme: 3 kat daha fazla bulundu!

Ağrı Dağı'nda devam eden Hz. Nuh'un Gemisi'ni arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Hz. Nuh'un gemisi araştırmasında yeni gelişme: 3 kat daha fazla bulundu!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi'ne ilişkin araştırmalar devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesindeki Nuh'un Gemisi Araştırma Projesi Başkan Yardımcısı Andrew Jones, bu yıl bölgede yapılan radar taramaları ve sondaj çalışmalarında elde edilen izlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Jones, yeni radar taramasında yer altında dik açılar, muhtemel tüneller, katmanlar ve boşluklar görüldüğünü belirterek, bazı anomalilerin insan yapımı olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi.

#2
Foto - Hz. Nuh'un gemisi araştırmasında yeni gelişme: 3 kat daha fazla bulundu!

İLK KEZ KAROTLU SANDAJ ÇALIŞMASI YAPILDI Bazı muhtemel boşlukların yüzeyin 3-4 metre altında, bazılarının ise 13 metre derinliğe kadar uzandığını aktaran Jones, bu alanların incelenmesi amacıyla ilk kez karotlu sondaj çalışması gerçekleştirildiğini ifade etti. Bir noktada 18 metre derinliğe kadar sondaj yapıldığını belirten Jones, diğer noktalarda ise 5, 6, 7 ve 8 metre derinliklerde çalışma gerçekleştirildiğini söyledi. Çalışmalar kapsamında 300'den fazla numune aldıklarını belirten Jones, numunelerin Ankara Üniversitesi laboratuvarına gönderildiğini kaydetti.

#3
Foto - Hz. Nuh'un gemisi araştırmasında yeni gelişme: 3 kat daha fazla bulundu!

"3 KAT DAHA FAZLA ORGANİK MADDE BULUNDUĞUNU GÖSTERDİ" Jones, 2024 yılında gerçekleştirilen toprak araştırmasında dikkat çekici bir sonuç elde edildiğini belirterek, "Yapılan çalışmalar, tekne şeklindeki bölgenin içerisinde, hemen dışındaki alana kıyasla 3 kat daha fazla organik madde bulunduğunu gösterdi. Yani tekne şeklindeki bölgedeki toprak, dağ yamacındaki topraktan farklı. Bu, Atatürk Üniversitesinde yapılan çalışmalardan elde edilen çok ilginç bir sonuçtu." dedi. Yeni alınan numunelerde özellikle çürümüş ahşap gibi yüksek organik madde, hayvan kalıntıları ve insan faaliyetlerine ilişkin izlerin araştırılacağını belirten Jones, analiz sonuçlarının bölgedeki araştırmalar açısından önem taşıdığını ifade etti.

#4
Foto - Hz. Nuh'un gemisi araştırmasında yeni gelişme: 3 kat daha fazla bulundu!

KAPSAMLI RAPOR YAZ AYINDA ÇIKACAK Araştırmaların uluslararası alanda da ilgi gördüğünü aktaran Jones, bu yıl farklı ülkelerden belgesel ekiplerinin bölgeye gelerek çalışmaları görüntülediğini söyledi.

#5
Foto - Hz. Nuh'un gemisi araştırmasında yeni gelişme: 3 kat daha fazla bulundu!

Jones, alınan numunelerin analizlerinin kış boyunca sürdürüleceğini ve sonuçların değerlendirilmesinin ardından gelecek yıl yaz başında kapsamlı bir rapor hazırlanmasının beklendiğini kaydetti.

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