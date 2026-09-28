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Bize onu satın denilecek mi? Aslan o bölgeye mutlaka transfer yapacak! Onay verildi...

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Bize onu satın denilecek mi? Aslan o bölgeye mutlaka transfer yapacak! Onay verildi...

Galatasaray kış döneminde bir merkez orta saha takviyesi gerçekleştirecek. Ve geniş listede Twente'den Daouda Weidmann'ın da bulunduğu öğrenildi...

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Foto - Bize onu satın denilecek mi? Aslan o bölgeye mutlaka transfer yapacak! Onay verildi...

Galatasaray, 2026 yazında beklenen merkez orta saha transferini tamamlayamamıştı. Kış döneminde ise bu bölgeye takviye gerçekleştirilecek. Sarı-Kırmızılılar'ın oluşturduğu geniş listede bazı genç isimler de bulunuyor. Ve bunlardan birinin Twente forması giyen Daouda Weidmann olduğu öğrenildi.

#2
Foto - Bize onu satın denilecek mi? Aslan o bölgeye mutlaka transfer yapacak! Onay verildi...

23 yaşındaki Fransız futbolcu, Hollanda Ligi'ne etkili bir giriş yaptı. 6 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist üretti. PSG altyapısından yetişen 1.80 boyundaki oyuncu, 2025'te RKC Kulübü'nden sadece 1.1 milyon euroya alınmıştı. Twente'deki mukavelesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

#3
Foto - Bize onu satın denilecek mi? Aslan o bölgeye mutlaka transfer yapacak! Onay verildi...

Twente Yönetimi'nin çift haneli bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Daouda Weidmann, Galatasaray'ın öncelikleri arasında değil... Fotospor'a göre; Fakat alternatiflerde sorun çıkarsa, ibre ona dönebilir. Asıl yeri merkez orta saha olan 1.80 boyundaki futbolcu, ön liberoda ve 10 numarada da görev yapabiliyor.

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