Bize onu satın denilecek mi? Aslan o bölgeye mutlaka transfer yapacak! Onay verildi...
Galatasaray kış döneminde bir merkez orta saha takviyesi gerçekleştirecek. Ve geniş listede Twente'den Daouda Weidmann'ın da bulunduğu öğrenildi...
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Galatasaray kış döneminde bir merkez orta saha takviyesi gerçekleştirecek. Ve geniş listede Twente'den Daouda Weidmann'ın da bulunduğu öğrenildi...
Galatasaray, 2026 yazında beklenen merkez orta saha transferini tamamlayamamıştı. Kış döneminde ise bu bölgeye takviye gerçekleştirilecek. Sarı-Kırmızılılar'ın oluşturduğu geniş listede bazı genç isimler de bulunuyor. Ve bunlardan birinin Twente forması giyen Daouda Weidmann olduğu öğrenildi.
23 yaşındaki Fransız futbolcu, Hollanda Ligi'ne etkili bir giriş yaptı. 6 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist üretti. PSG altyapısından yetişen 1.80 boyundaki oyuncu, 2025'te RKC Kulübü'nden sadece 1.1 milyon euroya alınmıştı. Twente'deki mukavelesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.
Twente Yönetimi'nin çift haneli bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Daouda Weidmann, Galatasaray'ın öncelikleri arasında değil... Fotospor'a göre; Fakat alternatiflerde sorun çıkarsa, ibre ona dönebilir. Asıl yeri merkez orta saha olan 1.80 boyundaki futbolcu, ön liberoda ve 10 numarada da görev yapabiliyor.
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