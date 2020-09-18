Türkiye imdada yetişti!

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın skandal uygulamaları devam ediyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen Türkiye tarafından kurtarıldı.

Lastik botla denize açılan bir grup düzensiz göçmenin amacı Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmekti. Yunan sahil güvenlik unsurları ise Çıplak Ada açıklarında sığınmacıları tespit etti ve onları Türkiye'nin kara sularına itti.

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Somali, 5 Kongo, 1 Fildişi Sahilli, 10 Suriye ve 3 Orta Afrika uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, ekipler tarafından fark edildi.

Kurtarılan göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü ve bitkin durumda olan düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme verildi.

Organizatör olduğu tespit edilen bir şahıs ise gözaltına alındı.

Göçmenlerin Çanakkale-Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne gönderileceği bildirildi.