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Ekonomi Türkiye ilk 20 ülke arasında! İsrail'e boykot talebi de artırdı
Ekonomi

Türkiye ilk 20 ülke arasında! İsrail'e boykot talebi de artırdı

Yeniakit Publisher
2023-12-30 13:39:00 - 2023-12-30 13:40:06
Türkiye ilk 20 ülke arasında! İsrail'e boykot talebi de artırdı

Dünyada en hızlı büyüyen pazarlar arasında yer alan ‘Helal’ pazarının büyüklüğü 5 trilyon doları aştı. İsrail'in vahşeti ise helal tüketimi daha da artırdı.

Türkiye, helal ekonomi ürünlerinde ilk 20 ihracatçı arasına girmeyi başardı. Türkiye’nin helal ekonomiden aldığı payı artırarak ilk 10’a girme potansiyelinin bulunduğunu belirten Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete, “Cumhurbaşkanımızın stratejik önemine dikkat çektiği helal sektörü her geçen gün büyüyor. Ülkeler arası savaşlar ve salgınlar gıda güvenliğinin önemini daha da artırırken bu durum piyasada bir talep ve hareketlilik oluşturuyor. İhracat oranları da hızla artıyor” dedi.

5 Trilyon doları aştı

Dünyada en hızlı büyüyen pazarlar arasında yer alan ‘Helal’ pazarının büyüklüğü 5 trilyon doları aştı. Gelecek 5 yılda 10 trilyon doları bulması beklenen Helal ekonomisi, dünyada en çok yatırım yapılan alanlar arasında yerini aldı. Bu kapsamda Türkiye de çalışmalarını hızlandırdı. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İTT) Helal Ekonomi Raporu’na göre Türkiye, Endonezya ve Malezya, helal ekonomi ürünlerinde ilk 20 ihracatçı arasına girmeyi başardı.

İslam ülkelerinde yayılıyor

Müslüman ülkelerdeki tüketiciler tarafından gıdaya yapılan harcamaların 2022’de 1 trilyon doları aştığını belirten Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, bunun 2026 yılına kadar 1.5 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini kaydetti. Bu kapsamda helal ihracatın da hızla arttığının altını çizen Ete, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın stratejik önemine dikkat çektiği helal sektörü her geçen gün büyüyor. Ülkeler arası savaşlar ve tüm dünyayı etkisini alan salgın sebebi ile gıda güvenliğinin önemi daha da artıyor” dedi.

İsrail'e boykot tepkisi talebi artırdı

Helal belgeli ürünlerin hem temiz hem de sağlıklı olması sebebi ile helal hassasiyetine sahip olan Müslümanlar tarafından tercih edildiğini anlatan Ete, “Diğer inançlara mensup kişiler tarafından da sağlıklı olması sebebi ile helal belgeli ürünler tercih edilmeye başlandı. Ayrıca Filistin’de yaşanılan savaş ile yayılan boykotlarda helal ürünlere olan talebi artırdı. Tüm bu sebeplerin piyasadakihareketlilik ihracat oranlarını da hızla artırmaya başladı” diye konuştu. Türkiye’nin helal ekonomi ürünlerinde ilk 20 ihracatçı arasına girmeyi başardığını aktaran Ete, bu payı daha da yukarı taşıyarak ilk 10 arasına girme potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

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