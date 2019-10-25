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Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.

25 Ekim 2019 Cuma 16:00
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konuları ile güven artırıcı önlemler, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak için geldiği NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konuları ile güven artırıcı önlemler, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Akar tarafından, sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde barış ve dostluk çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde çözümü vurgulandı.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 16:00
  1. Hulusi Akar
  2. Milli Savunma Bakanlığı

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  • ermanerman4 sa önce
    değerli kardeşlerim iyi geceler.

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