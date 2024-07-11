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Gündem Türkiye ile uzak bir Afrika ülkesi… Şu ateist Celal Şengör’ün uğraştığı şeye bakın
Gündem

Türkiye ile uzak bir Afrika ülkesi… Şu ateist Celal Şengör’ün uğraştığı şeye bakın

Yeniakit Publisher
2024-07-11 16:01:00 -
Türkiye ile uzak bir Afrika ülkesi… Şu ateist Celal Şengör’ün uğraştığı şeye bakın

Aldığı ideolojik ödüllerle kendini “büyük bilim adamı” olarak pazarlayan ve “kendi dışkımı yedim, acıydı” şeklindeki mide bulandırıcı ifadesi nedeniyle “dışkı sever” olarak tanınan Celal Şengör, bu kez “kıtaların hareketi” iddiasıyla gündem oldu.

Skandal söylemlerde kendisinden eksik kalmayan YouTuber Fatih Altaylı'nın kanalında konuşan Celal Şengör, yeni kıta oluşumlarına dair ilginç iddialarda bulundu. Kaçışın olmadığını ve dünyanın her yerinde kıtaların değişeceğini belirten Şengör, yeni bir Pangea oluşacağının öngörüldüğünü söyledi.

Yaşanacak kıta değişimleriyle birlikte 'Avrupa'nın parçalanacağını ve Batı Avrupa'nın bir ada haline geleceğini' dile getiren Şengör, Amerika ve Asya'nın da 'büyük ihtimalle' çarpışacağını belirtti.

Şengör'e göre, 10 milyon yıl sonra oluşması öngörülen Yeni Pangea'dan en çok Türkiye etkilenecek. Akdeniz'in tamamen kapanacağını ve yeni bir dağ kuşağı oluşacağını belirten Şengör, bu oluşumların şu anda bile yaşandığını belirtti.

Celal Şengör'ün açıklamalarına göre 10 milyon yıl sonra Türkiye ile Libya birleşecek. Türkiye ve Libya, kara komşusu olacak. Celal Şengör, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

​​​​​​​"Mesela 10 milyon yıl sonra Libya ile öpüşüyoruz. Bugünkü hıza bak, biz gidip Libya ile birleşiyoruz. Ve yavaş yavaş Doğu Akdeniz kapanıyor."
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Kemalistlerin sürekli, “Cumhuriyet tarihinin en büyük bilim adamı” diye servis ettiği jeolog Şengör’ün, deprem ülkesi olan Türkiye’de günümüz sorunlarıyla ilgilenmek yerine 10 milyon yıl sonra yaşanması muhtemel olaylardan bahsetmesi, “Şu ateistin uğraştığı işe bak!” yorumlarına neden oldu. 

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