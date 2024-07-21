Türkiye ile Suriye arasında normalleşme tartışmaları sürerken Esed'den skandal hamle

Yaşar Hacısalihoğlu, Suriye'deki Esed rejiminin geleceğini sorguladı. Esed'in, Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılması konusundaki tutumunu eleştiren Hacısalihoğlu, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadelede kararlılığını vurguladı. Akşam gazetesindeki yazısında, Esed'in bu konuda ne yapacağını merakla beklediklerini belirten Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Şam rejimiyle normalleşmenin olup olamayacağına dair tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; Suriye'nin terörden arındırıp, işgalden kurtarılarak, toprak bütünlüğünün korunmasına dair kararlılığı sürüyor.

Bu konuda Türkiye açısından en ufak bir geri adım düşünülmez. Ancak bu noktada esas olan Esad'ın ne yapmak istediğidir. Türkiye'nin Suriye'deki teröre ve arkasındaki emperyalizme karşı mücadelesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayan bir mücadeledir. Sahada ki bu gerçeği ülkesi adına kıymetlendirmeyen Esad'ın, özel bir niyetinin olduğu sonucu doğar.

Son günlerde yaptığı açıklamada yer alan; "teröre desteğin durdurulması ve Suriye'den kuvvetlerin çekilmesi konusunda Türk yetkililerden bir şey işitmedik" vurgusu, sorunludur,Suriye'nin içine düştüğü kötü manzaradan rahatsızlık duymama halidir. Bu sözleri yıllardır söylemesi gereken adres ABD'dir. Topraklarını DEAŞ terör örgütü bahanesiyle PKK eliyle işgale uğratan ABD'dir ve Türkiye bu terör işgaline karşı mücadele etmektedir. Esad'ın sahadaki gerçeklerden uzak, Suriye'nin başına gelenlere yönelik kayıtsızlık içeren bir tutumu, Türkiye kırgınlığıyla açıklanamaz. Suriye esasen fiili olarak çökmüş bir devlet(Failed State) durumundadır. Çünkü topraklarında terör örgütleri alan hakimiyeti kurmuştur, ülke içinde başka ülkelere bağlı milis güçleri, orduları bulunmaktadır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güncel durumu gösteren bir Suriye haritası önünüze koymak isterseniz, önemli bir bölümünün üstelik en kıymetli bölümünün üzerinde PKK terör örgütü yazılı olduğunu görürsünüz. Fiili olarak işgal edilmiş bu bölüm ABD şer arzusu olarak adım adım parçalanmaya doğru gitmektedir. Bu bölümde sözde yerel seçim tarihi peş peşe ertelenmiş te olsa günün birinde yapılacağının duyurulması, asıl şer hedefin hazırlıyıcısı olan ABD'nin buna ilişkin henüz şartlar oluşamadığı için ertelemenin olduğunu ifade etmesi, herkesten önce ve herkesten çok Şam rejimini, Esad'ı rahatsız etmesi, uygkularını kaçırması gerekir. Rusya'yı Suriye'ye çağıran Esad'ın önceliği bu olması gerekirken yani hem PKK tereör örgütüne hem de PKK'yı meşrulaştırmak için kullanılan DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleye girişmesi gerekirken, kılını kıpırdatmadı.

Bu arada Türkiye ile Suriye arasında normalleşme tartışmaları sürerken, ABD bu konuya ilişkin yaklaşımını hızlıca ortaya koydu ve Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmeyi desteklemediklerini açıkladı. Zaten aksi beklenemezdi. Bu açıklama da aslında, özünde söylenen; "biz bunca zamandır teröristanı, karakol işlevli garnizon devletçiğini oluşturmak için uğraş veriyoruz. İsrail'in hararetle beklediği davud koridorunun açılması için çabamızı sürdürüyoruz. Bu yolla parçalanmış Suriye ve ufalanmış Irak'tan gerek biz gerek İsrail çıkar elde etmenin hevesiyle kıvranıyoruz. Bu normalleşme sözleri bile bizi kaygılandırıyor"

Aslında söylenen bu sözlere karşı Esad ya Türkiye ile ülkesinin bölünmesine karşı amansız mücadele verecek ya da bölünürse bölünsün, bana Rusya korumalı Doğu Akdeniz'e çıkışı olam butik bir devletçiktir yeter diyecek.

Uzun sözün kısası; yol ayrımında olan, karar vermesi gereken, ülkesinin bütünlüğü için ihtiyaç sahipli olan Esad'tır...

Son kararını bekleyip göreceğiz..."