Türkiye ile Somali arasında yeni dönem! Oruç Reis bölgeye gidiyor
Türkiye ile Somali arasında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması'nın İmza Töreni'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Oruç Reis gemimizi bu ayın sonunda Somali'ye gönderiyoruz' dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Somali arasında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması'nın İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Bayraktar'ın açıklamasından satır başları;
* Oruç Reis gemimizi bu ayın sonunda Somali'ye gönderiyoruz