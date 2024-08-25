Türkiye ile Rusya’dan ABD’yi kıskandıran ortaklık! M4 devriyesi işbaşında

PKK’ya karşı Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe Kilit operasyonlarıyla kilidi kapatmaya hazırlanan Türkiye, diğer taraftan Suriye'de de Rusya ile ara verilen kara devriyelerine yeniden başladı. Önceki gün Suriye'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Rusya ile 2019'da varılan Soçi Mutabakatı kapsamında 4 yıla yakın sürdürülen ancak 10 aydır yapılmayan birleşik kara devriyeleri, Gazze'deki saldırıların bölgede gerginliği arttırması nedeniyle tekrar başlatıldı.

DEVRİYELER ARTACAK

Türk ve Rus askerlerinin önceki günkü devriyesi Kamışlı bölgesinde 30 km’lik bir hatta gerçekleşti. Terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığını bitirmek için devriyeler önümüzdeki günlerde artacak. Türk ve Rus birlikler, Türkiye'nin kontrol ettiği Haseke bölgesini kapsayan Derbesiye ve Amuda’da da ortak devriye atacak. Bu devriyelerle PKK’nın, Lazkiye’den Suriye’nin en doğusuna kadar Türkiye’ye paralel uzanan stratejik M4 Karayolu'nun güneyine itilmesi hedefleniyor.

MUTABAKATA DÖNDÜLER

Yeni Şafak’a bilgi veren güvenlik kaynakları, Rusya'nın bu adımının Türkiye için olumlu olduğu değerlendirmesinde bulundu: “Bu adım Rusların sahada bize daha yakınlaştığı, daha uyumlu hale geldiğini gösteriyor. Ayn el-Arab (Kobani) bölgesinde Esed rejimi ve Rusya'nın üs kurması da bu kapsamda değerlendirilmeli. Rusya 2019’da varılan Soçi Mutabakatı kapsamında tedbir almaya başladı.”

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Fırat Kalkanı’nın 8'inci yılı

Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaştan sonra sınır güvenliğimiz için PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8'inci yıl dönümü. İç savaşın başlamasıyla Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılar, özellikle sınırdaki illeri tehdit ediyordu. Türkiye 24 Ağustos 2016 sabahı harekete geçti. TSK, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlattı. 2 bin 55 kilometrekarelik alan, 7 ayda terörden temizlendi.

3 binden fazla DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye, bölgenin kalkınması ve gelişmesine de yardımcı oldu. Terörden temizlenen Cerablus, Azez, El Bab, Çobanbey ve Mare’de, korku yerini huzur ve güvene bıraktı. Bölgede yaşayan siviller güven içinde tekrar evlerine döndü. Türkiye'nin sağlık, eğitim ve hizmet alanındaki katkıları sayesinde bölge nüfusu 2 milyonu aştı.

Terör örgütleri ve silahlı gruplar şimdi de Gazze’ye yönelik saldırılarla öngörülemez bir hal alan Suriye’deki durumdan istifade etmeye çalışıyor. DEAŞ’lıların tutulduğu kamplardaki kötü yönetim hem radikalleşmeyi hem de DEAŞ saldırılarını arttırıyor. Bu da DEAŞ’la mücadelenin PKK’nın tabela örgütü SDG’ye bırakılamayacak kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.