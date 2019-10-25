Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov'la telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ele alındı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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