Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Larventyev ile Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:41
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Larventyev'i kabul etti. Suriye konusu masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Larventyev'i kabul etti.
Terörle mücadele konuları ele alındı
Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliğinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda İdlib Mutabakatı'nın korunması, Anayasa komisyonunun kurulması ve ilanı ile Suriye'nin genelinde terörle mücadele konuları ele alındı.
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