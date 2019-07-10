Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Larventyev ile Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Larventyev'i kabul etti. Suriye konusu masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Larventyev'i kabul etti. Terörle mücadele konuları ele alındı Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliğinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda İdlib Mutabakatı'nın korunması, Anayasa komisyonunun kurulması ve ilanı ile Suriye'nin genelinde terörle mücadele konuları ele alındı.

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