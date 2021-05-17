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Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
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Dünya Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
Dünya

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve beraberindeki heyet, Moskova'da Rus yetkililer ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 17:51:00 -
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve beraberindeki heyet, Rusya'da salgından sorumlu Başbakan Yardımcısı Golikova ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Rus muhataplarıyla görüşmek için Rusya'ya gitti.

Türk heyetinin Rusya'da salgından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova başkanlığındaki Rus heyetle görüştü.

Görüşmede, Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı uçuşların sürdürülmesi ve Rus turistlerin Türkiye'ye güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için alınması gereken önlemler ele alındı.

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