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Aktüel Türkiye ile Rusya arasında "Karayolu Taşımacılığı Anlaşması" imzalandı
Aktüel

Türkiye ile Rusya arasında "Karayolu Taşımacılığı Anlaşması" imzalandı

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar: - "Karayolu Taşımacılığı Anlaşması’nın oluşturacağı ahdi zeminin özellikle ticari faaliyetlerimizi pekiştireceğini değerlendiriyoruz" - Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Aleksey Semyonov: - "(Karayolu Taşımacılığı Anlaşması) Bugünkü anlaşma karşılıklı ticaretimizin artmasına destek sağlayacak”

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:37:06 -
Türkiye ile Rusya arasında "Karayolu Taşımacılığı Anlaşması" imzalandı

MOSKOVA (AA) – Türkiye ile Rusya arasında yeni "Karayolu Taşımacılığı Anlaşması" imzalandı.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Aleksey Semyonov, çok sayıda yetkili ve basın mensubu katıldı.

Törende konuşan Samsar, imzalanan yeni anlaşmanın, iki ülke arasında 1988’de imzalanan Karayolu Taşımacılığı Anlaşması’nın yerini alacağını belirterek, “Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin özellikle son yıllarda her alanda ilerlediğini ve derinleştiğini görmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaların sürdürüldüğüne işaret eden Samsar, “Karayolu Taşımacılığı Anlaşması’nın oluşturacağı ahdi zeminin özellikle ticari faaliyetlerimizi pekiştireceğini değerlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Semyonov da törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki yük taşımacılığının sürekli arttığını ve bunun da önemli bir kısmının kara yolu taşımacılığıyla sağlandığını vurguladı.

İmzalanan anlaşmanın stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Semyonov, “Bugünkü anlaşma karşılıklı ticaretimizin artmasına destek sağlayacak.” dedi.

Semyonov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ışığında Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlara da değinerek, “Öncelikle vatandaşlarımızın sağlığına göre hareket etmemiz gerekiyor. Uçuşlarda bu güvenliğin sağlanabileceğini gördük ve vatandaşlarımız Türkiye'de tatillerini yapıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

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