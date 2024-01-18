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Dünya Türkiye ile Rusya arasında deniz yolu petrol sevkiyatında: Ruslar yeni yılda rekora imza attı!
Dünya

Türkiye ile Rusya arasında deniz yolu petrol sevkiyatında: Ruslar yeni yılda rekora imza attı!

Yeniakit Publisher
2024-01-18 19:34:00 -
Türkiye ile Rusya arasında deniz yolu petrol sevkiyatında: Ruslar yeni yılda rekora imza attı!

Türkiye'nin birçok noktasında petrol arama ve çıkarma çalışmaları devam ediyorken Rus petrol şirketleri Türkiye'ye petrol sevkiyatını artırdı! Ruslar Türkiye'yi diğer sektörlerde de tercih etmeye başlarken petrol sevkiyatında şok edici bir gelişme yaşandı. Müthiş rekor geldi!

Rus petrol şirketleri Türkiye'ye petrol sevkiyatını artırmaya devam ederken Aralık 2023'te Rusya'dan deniz yoluyla petrol ithalatında tüm zamanların en yüksek hacmine ulaşıldı.(sputniknews)

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