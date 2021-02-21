  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye ile Pakistan silahlı kuvvetlerinin birlikte icra ettiği 'Atatürk Tatbikatı 2021' sona erdi
Aktüel

Türkiye ile Pakistan silahlı kuvvetlerinin birlikte icra ettiği 'Atatürk Tatbikatı 2021' sona erdi

Türkiye ile Pakistan silahlı kuvvetlerinin birlikte icra ettiği "Atatürk Tatbikatı 2021" tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 08:51:00 -
Türkiye ile Pakistan silahlı kuvvetlerinin birlikte icra ettiği 'Atatürk Tatbikatı 2021' sona erdi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, tatbikatın kapanış töreni, Pakistan ordusunun Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Tarbela bölgesindeki özel kuvvetler karargahında gerçekleştirildi.

Törene Pakistan ordusundan Korgeneral Syed Muhammed Adnan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) Tümgeneral Emre Tayanç başkanlığındaki üst düzey askeri heyet katıldı.

Türkiye ve Pakistan ordusunun özel kuvvetlerinden seçkin birliklerin yer aldığı 3 haftalık tatbikatta terörle mücadele, yakın muharebe, kordon ve arama, iple inme, ateş ve hareket teknikleri, helikopterle iple inme, rehine kurtarma ve serbest düşüş uygulamaları icra edildi.

Türkiye'de Cinnah, Pakistan'da Atatürk adına düzenleniyor

Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998'den itibaren iki ülke arasında dönüşümlü icra ediliyor.

Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın müthiş sırrını açıkladı!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın müthiş sırrını açıkladı! "Bu kabiliyete sahip"

BAYKAR Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar; Bayraktar TB2, AKINCI TİHA ve CEZERİ hakkında önemli bilgiler..
Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye ile görüşmeler...
Dünya

Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye ile görüşmeler...

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye ile ek S-400 sevkiyatına yönelik görüşmelere ara veri..
Rusya'dan 'Büyük Turan' açıklaması
Dünya

Rusya'dan 'Büyük Turan' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendisine sorulan bir soru üzerine 'Türkiye'nin uluslar üstü bir yapı olarak Büyük Turan'ı kurma peşin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay