Rus askeri polisleri devriye bölgesine hareket etti

Rus askeri polisleri Suriye’nin kuzey sınırındaki Alişar geçiş noktasından ayrılarak Türkiye ile ortak devriye yapacakları bölgeye hareket etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus askeri polisleri Türkiye ile ortak devriye yapacakları bölgeye doğru yola çıktı.

"Kobani sınırına girmemesi vurgusu yapıldı"

Devriye grubunda Tigr zırhlı aracı ve bir zırhlı personel taşıyıcı bulunuyor. Devriye bölgesine kadarki 160 kilometrelik yol, Suriye-Türkiye sınırı boyunca uzanıyor ve sınırla arasında en fazla 10 kilometrelik bir mesafe var.

Rus subay İgor Jukov, "Zor bir yol, zira askeri konvoyun bu kadar teçhizatla Kobani sınırına girmemesi vurgusu yapıldı. Bu sebeple ara yollardan kentin etrafından dolanılıyor" ifadelerini kullandı.