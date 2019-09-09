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Türkiye ile Moldova 11. randevuda

- A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde yarınki rakibi Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak- Milliler, rakibiyle oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı, hiç kaybetmedi- Ay-yıldızlı ekip, Moldova ile Kişinev'deki 4. maçını oynayacak. Kişinev'deki 3 maçın 2'si beraberlikle sona erdi

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:18
Türkiye ile Moldova 11. randevuda


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarınki rakibi Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak.

İki ülke A milli takımları daha önce 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.

Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.


- Gol sayılarında büyük üstünlük


İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

- İlk maç 1996'da


Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi.

İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.

A Milli Takım'ın golleri 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı'dan geldi.


- Kişinev'de 4. maç


A Milli Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev'deki 4. maçını oynayacak.

Geride kalan 3 maçın 2'si berabere sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye kazandı.

Moldova, milli takım karşısındaki 2 beraberliğini de Kişinev'de oynanan mücadelelerde elde etti.


- Türkiye-Moldova rekabeti


Türkiye ile Moldova arasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
25.03.2019 Eskişehir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4-0
27.03.2017 Eskişehir Özel 3-1
13.10.2007 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1
11.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5-0
20.08.2003 Ankara Özel 2-0
06.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri 3-0
02.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-0
08.09.1999 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1
27.03.1999 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0
14.08.1996 İstanbul Özel 2-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.


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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:18
  1. A Milli Futbol Takımı
  2. EURO 2020
  3. Moldova

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