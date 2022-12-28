Türkiye ile kardeş ülke ile dev anlaşma imzaladı! İlk kez: Hava ve kara platformları için yeni dönem

Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi AŞ (AYESAŞ) ve Lentatek, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü ile işbirliği anlaşması imzaladı.

AYESAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket ve Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsünün imzaladığı işbirliği kapsamında, hava ve kara platformlarında kullanılan kaza uyarı cihazlarının geliştirilmesi başta olmak üzere öz kaynaklarla yapılacak AR-GE çalışmaları için ortak araştırma ve geliştirme ihtiyaçları karşılanacak.

AYESAŞ'ın sistem mühendisliği konularında yaptığı çalışmalar ve kendini ispat etmiş çözümleri sayesinde edindiği 30 seneyi aşkın tecrübelerini, söz konusu projelere ve Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsüne aktarması hedefleniyor.

İşbirliği süresince her iki ülkenin mühendislerinin ortak çalışmaları ile söz konusu projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Lentatek'ten yapılan açıklamaya göre de şirket ile Enstitüsü arasında imzalanan işbirliği kapsamında, savunma ve güvenlik alanlarında ortak projeler geliştirilecek.

İşbirliği anlaşması kapsamında yakıt pili ile çalışan mini İHA dahil yakıt pili teknolojileri ve dijital askeri sağlık çözümleri başta olmak üzere, savunma, güvenlik alanında öz kaynaklar ile ortak araştırma geliştirme çalışmaları yapılacak.

Aynı zamanda Lentatek'in, ana uzmanlık alanlarından hidrojen ve yakıt pili teknolojileri ile insansız hava sistemleri konularındaki yetkinliklerini Enstitüsüyle geliştireceği çalışmalara aktarması ve "Yakıt Pilli Mini İnsansız Hava Aracı" geliştirilmesi için AR-GE çalışmaları yapılması hedefleniyor.

İşbirliği anlaşması sayesinde projelerin her iki ülkenin mühendislerinin ortak çalışmaları ile hayata geçirilmesi planlanıyor.

Lentatek, geliştirdiği dijital askeri sağlık çözümleriyle çatışma ortamında görevli askeri personelden gelen tüm sağlık parametrelerini, bu kişilerin sağlık durumlarını ve takip aktivitelerini elektronik iletişim kullanarak bir yerden diğerine, doğru ve güvenli şekilde aktarıyor.

Lentatek bu yeteneğiyle ilk kez uluslararası düzeyde bir işbirliğine adım atmış oldu.