Türkiye ile Japonya’dan iş birliği, Türkiye'ye yatırım: Türk ve Japon yetkililer enerji projeleri için bir arada

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 26'ncı Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı, İzmir'de iki ülkeden iş dünyasının önemli temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Türkiye ve Japonya arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi ve bu ilişkilerin daha fazla değer kazanarak büyümesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya katılan Yanmar Turkey’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, Yanmar Holding tarafından anahtar teslim enerji projeleri (Power EPC) alanında merkez olarak görevlendirildiğini belirtti. Shoshi, hedeflerinin Türkiye’yi Power EPC alanında lider konuma taşımak olduğunu söyledi.

Bu yıl diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılını kutlayan Türkiye ile Japonya, ortak iş konseyini 26'ncı kez İzmir'de topladı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Keidanren Japonya İş Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye- Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ekonomik fırsatlar masaya yatırıldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Oğulcan Kemal Sagun ile Keidanren Japonya İş Federasyonu Türkiye Komitesi Başkanı Tsugio Mitsuoka başta olmak üzere birçok Türk ve Japon iş dünyası temsilcisinin de katıldığı toplantıda, iki ülke ilişkilerinin gücüne vurgu yapıldı. Toplantılarda, 2022 yılı itibariyle 5.2 milyar dolar olan iki ülke ticaretinin 2023 yılında 6 milyar dolar seviyesini aşmasının beklendiği dile getirilerek, yeni iş fırsatları üzerinde duruldu.

Türkiye-Japonya İş Konseyi kapsamında düzenlenen 'İkili Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesine Yönelik Potansiyel Sektörler' konulu oturumda konuşan Yanmar Turkey Makine A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Shoshi, Yanmar Turkey'in enerji sistemleri, yenilenebilir enerji alanlarına büyük önem verdiğini belirterek “Tüm dünyada beklentilerin anahtar teslim projelere evrilmesi sonucunda biz de aldığımız inisiyatifle anahtar teslimi enerji çözümü olan Power EPC alanında önemli adımlar attık. Temel olarak bir enerji santralinin mühendislikten başlayarak devreye almasına kadar geçen süreçlerini gerçekleştirmek olarak tanımlanan Power EPC alanında geçtiğimiz 6 yıllık süre zarfında önemli enerji santrallerini, hem yurtiçi hem de yurtdışında A'dan Z'ye tüm kapsamla hayata geçirdik. Hastaneler, havaalanları gibi birçok ticari işletme için enerji çözüm ortağı olarak önemli başarılara imza attık. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Yanmar Turkey olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Power EPC hizmetlerinin en önde gelen çalışmalarından biri olmuştur" dedi.

Power EPC'nin önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Shoshi, “Elde ettiğimiz başarılar sonucunda Yanmar dünyasında Türkiye operasyonumuz, Power EPC merkezi olarak görevlendirilmiştir. Yetkilendirildiğimiz Türkiye, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da başarılı projelerimizi devam ettireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

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JAPONYA'NIN KATKISIYLA KREDİ VE HİBE OLANAKLARI DA SUNUYORUZ

Power EPC'ye ulaşma konusunda yaşanan finansal zorluklara karşı da modeller geliştirdiklerini kaydeden Shoshi, bu alana ilişkin Japonya ihracat kredisi ve karbon emisyonunu azaltmaya dönük 27 ülkede geçerli olan hibe seçenekleri olduğunu kaydederek “Yaptığımız araştırmalar sonucunda özellikle yenilenebilir enerji ve karbon ayak izi azaltan projelerde çeşitli alternatifler üretebileceğimizi gördük. Bu doğrultuda da Power EPC modelimizi Power EPC-f yani finans modelli hale dönüştürerek fark yaratmaya çalışıyoruz. Bu çözümlerimizi hayata geçirirken, Japon finans enstitülerini ve mekanizmalarını çözümümüze dahil ederek elde edilebilecek avantajları müşterilerimize yansıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.