Türkiye ile Irak arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması imzalandı

ANKARA (AA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye ile Irak Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması'nın 17 Aralık'ta Ankara'da imzalandığını bildirdi.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Irak Planlama Bakanı Halid Battal El Necim tarafından imzalanan anlaşmayla, her iki ülke yatırımcıları açısından Türkiye ve Irak'ın daha cazip hale getirilmesi amaçlanıyor.

Anlaşma, iki ülke tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Anlaşmayla, vergilendirme hakkı, geliri elde eden kişinin yerleşik olduğu ülkeye verilirken, gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı kar payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belirli oranlarla sınırlandırılıyor. Ayrıca diğer ülkede 12 aydan kısa süren inşaat, yapım, montaj veya kurma projesi ya da bunlarla ilgili gözetim faaliyetlerinin, faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörülüyor.

Türkiye'nin, bu anlaşmayla bugüne kadar sonuçlandırdığı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının sayısı 95'e ulaşırken, bunlardan 85'i yürürlüğe girdi.