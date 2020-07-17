Türkiye ile ilgili küstah teklif resmen sunuldu
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle ABD'den yeni bir adım geldi. ABD Temsilciler Meclisi’ne, Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda skandal bir teklif sunuldu.
Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle ABD'de beklenen skandal teklif Temsilciler Meclisi'ne resmen iletilidi.
ABD Temsilciler Meclisi’ne, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi alımından dolayı yaptırım uygulama teklifi getirildi.
Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Adam Kinzinger ve Michael McCaul ile Demokrat Abigail Spanberger tarafından sunulan tasarıya, “Rus silahlarının ihracatına karşı mücadele yasası” adı verildi. Tasarıda, S-400 tesliminin, mevcut ABD yasalarına göre yaptırım gerektiren “önemli bir anlaşma” olarak kabul edilmesi öneriliyor.
Tasarı, Kinzinger’in internet sitesinde yayınlandı.