Türkiye ile ilgili bomba BAE, Suudi Arabistan ve Katar hamlesi! Detaylar ağızları açık bıraktı

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-18-19 Temmuz arasında Kabine’nin önemli isimleri ile Körfez turuna (BAE, Suudi Arabistan ve Katar) çıkacağını ve seyahatin detaylarını yazdı.

"Körfez ülkeleri Türkiye’de uzun vadeli yatırımlarla ilgileniyor. Tarımdan lojistiğe, savunma sanayisinden enerjiye birçok sektörü kapsıyor" diyen Fırat, şu detayları paylaştı:

"Ankara’ya göre söz konusu uzun vadeli yatırımlar bir yandan cari açığı azaltacak, diğer yandan Türkiye içinde istihdam sağlayacak.

Öyle anlaşılıyor ki ilk adım BAE ile atılacak. İlk etapta 30-40 milyar dolar uzun vadeli yatırımı içermesi beklenen bu ziyareti diğer Körfez ülkelerinin izlemesi amaçlanıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu nedenle Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve Katar’a yapacağı ziyaretler de büyük önem taşıyor.

ABD ve Avrupa’nın yanı sıra Uzakdoğu’dan da Türkiye’ye ilgi yeniden arttı."