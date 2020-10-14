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Dünya 'Türkiye ile görüşmeyiz' Yunan’ın Oruç Reis rahatsızlığı
Dünya

'Türkiye ile görüşmeyiz' Yunan’ın Oruç Reis rahatsızlığı

Yunanistan, Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis’i yeniden Meis adasının yakınlarına göndermesini hazmedemiyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:51:00 -
'Türkiye ile görüşmeyiz' Yunan’ın Oruç Reis rahatsızlığı

Atina’nın Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, “Oruç Reis gemisi bölgede var oldukça Türkiye ile istikşafi görüşmeler yapamayız” dedi. Petsas ayrıca Türkiye’nin Doğu Ege’deki adaların silahsızlandırılması ile ilgili taleplerinin tartışılamayacağını söyleyerek, Yunan adalarının savunmasının “ulusal güvenlik” konusu olduğunu ve BM Antlaşması’nın 51. maddesine dayandığını iddia etti.

ABD’den küstah ifadeler

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da, Oruç Reis’in faaliyetlerine yeniden başlamasını “provokasyon” olarak nitelendirdi. ABD’nin Türkiye’nin araştırma faaliyetlerine yeniden başlamasından dolayı üzgün olduğunu belirten Ortagus, “Türkiye’yi bu hesaplanmış provokasyona son vermeye ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelere bir an önce başlamaya çağırıyoruz” dedi.

Aksoy: ABD tutarsız

ABD’nin açıklamasına cevap veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “ABD’nin, Oruç Reis’in Türkiye’nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır.” değerlendirmesinde bulundu. Aksoy açıklamasında, “Ege ve Akdeniz’de gerginliği artıran taraf Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan’dır. Nitekim, Yunanistan’ın 12 Eylül tarihinden bu yana gerginliği tırmandıran faaliyetleri Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır.” ifadelerini kullandı.

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