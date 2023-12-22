Türkiye ile Birleşik Krallık bombayı patlattı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında elektrikli araçlar ticareti için sağlanan menşe kolaylığının 2027 yılına kadar devam etmesinde anlaştık.' açıklamasını yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat şu ifadeleri kullandı:
Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında elektrikli araçlar ticareti için sağlanan menşe kolaylığının 2027 yılına kadar devam etmesinde anlaştık. Elektrikli araç ihracatımız esnek menşe kuralları ile Birleşik Krallık'a vergisiz ihraç edilmeye devam edecek. Müzakerelerimiz sonucu, iki ülkenin ortak kararı ile elektrikli araç ticaretindeki esnek kurallar, yatırımların sekteye uğramadan devam etmesini tüketicilerin ürünlere daha az maliyetle ulaşmasını sağlayacak.
Ticaret Anlaşmalarımızı üretici ve ihracatçılarımız lehine ele almaya devam edeceğiz.
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