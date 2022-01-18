Türkiye ile BAE arasında telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’a taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik olarak insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletirken, yapılan görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular da ele alındı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bugün (18 Ocak) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu dün BAE'ye yönelik düzenlenen ve Bakanlığımız açıklamasıyla da kınanan saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular ele alınmıştır."