  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye ile BAE arasında telefon görüşmesi
Gündem

Türkiye ile BAE arasında telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde meydana gelen patlama sonrası mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 15:39:00 -
Türkiye ile BAE arasında telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’a taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik olarak insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletirken, yapılan görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular da ele alındı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bugün (18 Ocak) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu dün BAE'ye yönelik düzenlenen ve Bakanlığımız açıklamasıyla da kınanan saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular ele alınmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay