  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ilimiz için önemli tahmin! Her dediği çıkan Meteoroloji saat verip uyardı: Aşırı sıcak hava uyarısı!

Buğdaylar hasata ediliyor! Başkan Orkan: Karesi'nin unları ihtiyaç sahiplerine verilecek

Her dediği çıkan Mert Başaran'dan altın için 'yok artık' dedirten tahmin: Artık uyanmaya başladı

Trafikte dehşet! O anlar saniye saniye kaydedildi

O ülkenin istihbaratı apar topar harekete geçti! Türk SİHA'ları, füzeleri, roketleri için bilgi topluyorlar

Zelenskiy: Ruslar kasıtlı olarak tahıl ticareti altyapısını hedef aldı

5 kişinin ölümüne sebep olan sürücüden korkunç ifade! 'Büyük bir şey değil diye yoluma devam ettim'

Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

CHP'de kılıçlar çekildi! Partiden İmamoğlu'nun gizli toplantılarına dair açıklama geldi

Altın rekora koşarken uzman isimden müthiş tahmin geldi: Doyum noktasına ulaşacak, o rakamı görecek
Ekonomi Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma
Ekonomi

Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma

Yeniakit Publisher
2023-07-19 20:31:00 -
Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50,7 milyar dolar tutarında 13 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, El Vatan Sarayı'nda iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeye katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, Abu Dabi'yi yeniden ziyaret etmekten bahtiyar olduğunu dile getirerek, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Al Nahyan'a teşekkür etti.

BAE ile diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümünde yakın diyalog ve işbirliğinin gelişiminden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Erdoğan, imzalanacak ortak mutabakat metni ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkmış olacağını söyledi.

13 yeni anlaşma imzalandı

Erdoğan, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF ile bu işbirliğinin ileri gideceğinin altını çizerek, Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarı'na "onur konuğu" olarak davet edilmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Abu Dabi'de Türk Kültür Merkezinin açılışını bu sene içinde yaparak, bu işbirliğini taçlandırmak istediklerini dile getiren Erdoğan, alınacak kararların ve muhtelif alanlarda imzalanacak anlaşmaların hayırlı olmasını diledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konuşmaların ardından Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında 13 anlaşma imzalandı.

50,7 milyar dolarlık anlaşma

İletişim Başkanlığı: "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir. Anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır."

BAE medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan rüzgarı!
BAE medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan rüzgarı!

Siyaset

BAE medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan rüzgarı!

BAE ve Türkiye arasında yeni bir döneme girildi
BAE ve Türkiye arasında yeni bir döneme girildi

Dünya

BAE ve Türkiye arasında yeni bir döneme girildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a TOGG hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a TOGG hediye etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a TOGG hediye etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23