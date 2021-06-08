“Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağ daha da güçlenecek”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü’ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu kabul etti. Aliyev, kabulde yaptığı konuşmada, ulaşım sektörünün her zaman gündemlerinin ön sıralarında yer aldığını, İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra öneminin daha da arttığını söyledi.

Yeni koridor açılacak

Aliyev, savaş sonrasında artık yeni koridor üzerinde çalıştıklarına dikkati çekerek, “Bu Zengezur koridorudur. Uluslararası düzeyde de adı zaten Zengezur koridoru olarak belirlenmiştir. Bu, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir bağlantı sağlayacaktır” dedi. Nahçıvan demir yolunun büyük kısmının çalışır durumda olduğunu, eksik kısımlarının yapımı için tüm talimatların verildiğini dile getiren Aliyev, “Zengezur koridorunun önemli bir kısmı Ermenistan arazisinde inşa edilmelidir. Böylelikle yeni koridor açılacak ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağ daha da güçlenecektir” ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu da Aliyev’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti, Azerbaycan’ın başarılarını kendi başarıları olarak gördüklerini söyledi.

“İnşallah tüm projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz”

İşgalden kurtarılan bölgelerdeki projeleri mevkidaşıyla müzakere ettiğini belirten Karaismailoğlu, “İnşallah tüm projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Yarın inşaat alanlarına gideceğiz ve iş adamlarımızın yaptığı işleri kontrol edeceğiz, onlara işin hızlandırılması ve doğru yapılması için talimat vereceğiz. İnşallah bu birliktelik sonsuza kadar sürer” diye konuştu. Karaismailoğlu, Aliyev’e Karabağ zaferini sembolize eden, üzerinde Fetih suresinden ayetlerin yazılı olduğu kılıç hediye etti. Bakan Karaismailoğlu ayrıca Bakü temasları kapsamında Haydar Aliyev Merkezini ve Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği silah ve zırhlı araçların bir kısmının sergilendiği “Savaş Ganimetleri Müzesi”ni ziyaret etti.