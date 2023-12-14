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Siyaset Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Erdoğan Biden ile görüştü
Siyaset

Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Erdoğan Biden ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-12-14 21:23:00 - 2023-12-14 21:26:04
Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Erdoğan Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e mühimmat desteği sağlayan, son günlerde ise Netanyahu ile gerilim yaşayan ABD Başkanı Biden ile Gazze'yi görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini, ABD’nin İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini, hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini ve bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD’nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.

Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarının derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini, Türkiye’nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasının en makul ve kalıcı çözüm olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinde F-16 konusu da ele alındı.

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