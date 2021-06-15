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Türkiye ile AB arasında yeni dönem!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "AB ile görüşmelerde ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dönük süreç Türkiye ile AB'nin ticari alandaki ilişkilerini daha ileriye taşıyacaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 11:46:00 -
Türkiye ile AB arasında yeni dönem!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Brüksel'de Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerine dair gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

 Bakan Muş, "AB ile görüşmelerde ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dönük süreç Türkiye ile AB'nin ticari alandaki ilişkilerini daha ileriye taşıyacaktır" dedi.

Çelik ithalatındaki koruma önlemleri konusundaki beklentilerini aktardıklarını ifade eden Bakan Muş, "Türkiye, AB ile ortaklık ilişkisini geliştirmek istemektedir" açıklamasında bulundu.

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