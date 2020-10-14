Türkiye, İHA ve SİHA üretiminde dünya çapında bir güç haline mi geliyor?

Azerbaycan'ın Ermenistan’a karşı Türkiye'den ithal ettiği İHA (insansız hava aracı) ve SİHA'lar (silahlı insansız hava aracı) ile askeri alanda üstünlük elde ettiği belirtildi.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar öncesinde Türkiye, askeri İHA ve SİHA alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. Türkiye’nin bu alandaki başarısı çok sayıda savunma endüstrisi analisti tarafından ifade edilmişti.

ABD ve İsrail'e bağımlı kalmak istemeyen Türkiye'nin İHA alanında imalata başlamasıyla büyüyen sektör, bugün ileri teknolojileri kullanan araçlar üretmeye başladı.

BBC Türkçe'ye konuşan askeri İHA'lar konusunda uzman ABD'li Daniel Gettinger, Türkiye'nin bu alanda farklı çeşitlerde araçlar ürettiğini ifade etti. Gettinger, ayrıca Türkiye’nin küresel İHA piyasasında yükselen bir rolü olduğunu belirtti.