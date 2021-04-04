Türkiye için tarih verildi! Taliban sessizliğe gömüldü

Afganistan barış süreciyle ilgili olarak Taliban tarafının da katılması planlanan İstanbul'daki zirvenin 16 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

Afganistan yerel televizyon kanallarından 1TV'nin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Afganistan barış süreciyle ilgili zirve 16 Nisan tarihinde başlayacak.

Haberde İstanbul'daki zirvenin 10 gün kadar sürmesinin tahmin edildiği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından geçtiğimiz ay Eşref Gani'ye gönderilen bir mektupta, Afganistan barış sürecinin bir parçası olarak Türkiye'den, ilerleyen süreç içerisinde bir toplantıya ev sahipliği yapmasının teklif edileceği belirtilmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından geçtiğimiz dönemde yapılan açıklamalarda da Taliban ile ABD arasında imzalanan Doha Anlaşması'nın sürdürülebilmesi için İstanbul'da bir zirve gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

ABD tarafından desteklenen Kabil yönetimine bağlı isimler, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Afganistan barış süreci toplantısını memnuniyetle karşılamışlardı.

Taliban ise henüz zirveye katılıp katılmayacağını açıklamış değil.

Kaynak: Mepa News