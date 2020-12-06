  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Türkiye için son rakamlar açıklandı! Sayıları 45 bine yaklaştı
Teknoloji

Türkiye için son rakamlar açıklandı! Sayıları 45 bine yaklaştı

Türkiye'de kayıtlı İHA'ların sayısı 45 bine yaklaştı. Kayıtlı drone pilotu sayısı ise 200 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 13:26:00 -
Türkiye için son rakamlar açıklandı! Sayıları 45 bine yaklaştı

Türkiye, havacılık sektöründe attığı adımlarla gücünü artırırken, insansız hava aracı (İHA) kullanımında da dikkat çekici bir trend yakaladı. Ülkedeki İHA sayısı ekim ayı itibarıyla yaklaşık 45 bine, kayıtlı İHA pilotu sayısı da 216 bine ulaştı.

7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, hem İHA sayısı hem de pilot sayısı son dönemde hızlı artış gösterdi.

2016'da 11 bin 839 olan İHA pilotu sayısı, 2017 sonunda 22 bin 195'e, 2018 sonunda 35 bin 660'a geçen yıl sonunda da 50 bine ulaştı. Hızla artan sayı, bu yılın ekim ayı itibarıyla 215 bin 858 olarak kayıtlara geçti.

Bu süreçte, İHA sayısındaki artış da dikkati çekti. 2016'da 8 bin 349 olan İHA sayısı, 2017'de 20 bin 813'e, 2018'de 27 bin 560'a çıkarken, 2019'da 33 bine yükseldi. Bu yılın ekim ayı itibarıyla İHA sayısı 44 bin 933'ü buldu.

İzinsiz uçuşlara ceza

Askerlik, güvenlik, istihbarat, gümrük ve orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, istihbarat birimleri, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü gibi kurumların sahip olduğu devlet İHA'ları hariç, azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üzeri tüm İHA sahiplerinin bunları kaydettirmeleri gerekiyor.

Ayrıca azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üzeri İHA uçurmak isteyen pilotların da SHGM sistemine kaydolmaları ve İHA uçuşları öncesi izin almaları şartı bulunuyor.

İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan İHA uçuran şahıslara ve İHA pilotlarına idari para cezası uygulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş gelişme! Türkiye’de ilk kez! Avukat Serhat Pak'tan bomba açıklama: Teröristbaşı Gülen koronavirüse yakalandı ve yoğun bakımda!
Gündem

Flaş gelişme! Türkiye’de ilk kez! Avukat Serhat Pak'tan bomba açıklama: Teröristbaşı Gülen koronavirüse yakalandı ve yoğun bakımda!

Flaş gelişme… Mehmet Özmen'in hazırlayıp sunduğu "Ülke Gündemi" programına konuk olan Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, ..
İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü
Dünya

İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de MOSSAD yetkilisi olan Fahmi Hinavi, silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırıyı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'n..
ABD'nin düşmanlık yaptığı ülke açıkladı: Yatırım yapmak isteyen Türkleri tehdit ediyorlar
Dünya

ABD'nin düşmanlık yaptığı ülke açıkladı: Yatırım yapmak isteyen Türkleri tehdit ediyorlar

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Türkiye'den Venezuela'ya yatırım yapmak isteyenler telefonlar alıyor ve tehdit ediliyor." dedi...
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay