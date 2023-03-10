Türkiye için kritik gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını bugün ilan edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılabilmesi için seçim kararını bugün açıklaması bekleniyor. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından seçim takvimi başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mayıs ayını işaret etmesiyle birlikte gözler seçim takvimine çevrildi.

Depremzedelerin seçimlerdeki hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlığında olduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararırım ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün seçim kararını açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen haftaki kabine toplantısında seçim tarihiyle ilgili 14 Mayıs'ı işaret ederek şunları ifade etmişti:

Gündem sapması olmasın

Seçim süreci ve siyasi gerilimler, bu çabalan gölgeleme riski taşıyor. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı yaralan saracak ve tüm kayıpları hızla telafi edecek bir odaklanmadır. Bunun için de gündem sapmasına yol açacak seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması ve seçim gerilimi ve tartışmalardan hızla çıkması şarttır. Seçimleri daha önce açıkladığımız 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz.

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YSK'nın yetki alanında

10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz. 11 Mart itibarıyla seçim takvimi ile ilgili hususlar YSK'nın yetki alanına girmektedir.