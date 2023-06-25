Türkiye için flaş uyarı! “Önümüzdeki 10 günlük süreçte…”
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından Türkiye hakkında önemli bir haber verdi. Ökten, "Yaz geldi. Yağışlar da azalıyor. Önümüzdeki 10 günlük süreçte yağışlar çok az ve havalar ısınıyor. Meteorolojik süreç tahmin ettiğimiz gibi ilerliyor..." dedi.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından Türkiye hakkında önemli bir haber verdi. Ökten, "Yaz geldi. Yağışlar da azalıyor. Önümüzdeki 10 günlük süreçte yağışlar çok az ve havalar ısınıyor. Meteorolojik süreç tahmin ettiğimiz gibi ilerliyor..." dedi.
Yaz ayları oldukça dengesiz giden Türkiye'de yıllık izin alacak vatandaşlar yıllık izinlerini ne zaman kullanacakları konusunda tarih araştırması yapıyor. Vatandaşların aklındaki en önemli soru ise havaların tam olarak ne zaman sıcak devam etmeye başlayacağı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından Türkiye hakkında çok önemli bir 10 gün açıklamasında bulundu.
Ökten, "Yaz geldi. Yağışlar da azalıyor. Önümüzdeki 10 günlük süreçte yağışlar çok az ve havalar ısınıyor. Meteorolojik süreç tahmin ettiğimiz gibi ilerliyor..." dedi.
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