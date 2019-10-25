Türkiye için bomba SU-35 iddiası! Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde SU-35 ticareti konusunda büyük mesafe kat edildiği öne sürüldü.

Türkiye ve Rusya arasında SU-35 avcı uçağı alımı konusunda büyük yol kat edildiği iddia edildi. Daily Sabah'ın haberine göre Türk ve Rus yetkililer 36 adet Su-35 avcı uçağının alımı için görüşmelerde büyük yol aldı. Habere göre, Türk ve Rus yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Havacılık ve Uzay Salonları (MAKS) havacılık gösterisine yaptığı ziyaretten iki ay sonra, toplam 36 Su-35 avcı uçağının Türkiye'ye satışının ayrıntılarını görüşüyorlar. Uçakların bazı parçalarının ortak üretimi konusunda da yetkililerin teması sürüyor.

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