Türkiye Hollanda milli maçı nereden izlenir? Türkiye Hollanda maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Milli takım aday kadrosu da netleşti. Hollanda Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta izlenecek?

Türkiye Hollanda maçı ne zaman?

Türkiye, 24 Mart Çarşamba günü Hollanda ile karşılaşacak. 27 Mart'ta ise Norveç'le karşı karşıya gelecek. Sonrasında en yakın Türkiye maçı olacak olan A Milli takım maçı 30 Mart'ta Letonya ile oynanacak.

Türkiye Hollanda milli maçı nereden izlenir?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 24 Mart'taki Türkiye-Hollanda müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.