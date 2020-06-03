  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Türkiye Hokey Federasyonu toplantısı online yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:10:32 -
Türkiye Hokey Federasyonu toplantısı online yapıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Hokey Federasyonu, antrenör, hakem ve sporcularla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, online gerçekleşen toplantıda mevzuatlardaki son değişiklikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Federasyon Başkanı Sadık Karakan'ın da yer aldığı görüşmeye antrenör, hakem ve sporcular evlerinden katıldı.

Kovid-19 salgınının spor faaliyetlerine etkilerinin görüşüldüğü toplantıda il temsilcilerinin görev, sorumluluk ve yetkileri, il hakem kurullarının son çalışmaları ile teknik konular değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, sporcu ve antrenörlerle düzenli görüştüklerini ifade etti.

Salgın nedeniyle çalışmalarına bir süre daha online devam edeceklerine dikkati çeken Karakan, "Bugünkü toplantıda katılımcılarımızla yaptığımız ve yapacağımız çalışmalara dair konuştuk. Bazı planlamalar yaptık. Sorularını cevapladık. Önümüzdeki dönemde de inşallah online eğitim söyleşilerine başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı