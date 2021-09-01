Türkiye her türlü tedbiri alıyor

Yeni Akit ANKARA

Afganistan tahliyesini başarıyla yerine getiren uçuş ekipleri için Kayseri’deki 12’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında karşılama töreni düzenledi. Törene Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

Törende konuşan Bakan Akar, küresel ve bölgesel düzeyde risk ve tehditlerin arttığı hassas bir dönemden geçildiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde özne hâline geldiğini, etki ve ilgi alanını her geçen gün genişlettiğini ifade eden Bakan Akar, "Ülkemiz tüm gelişmeleri yakından takip etmekte kendi inisiyatiflerini hayata geçirmek suretiyle her türlü tedbiri almaktadır." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesinin ve halkının güvenliği için başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde, Kıbrıs dâhil Mavi Vatan’da her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadele ettiğini belirten Bakan Akar, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve yoğun mücadelesinin verildiğini vurguladı. Bakan Akar, şunları söyledi:

"Biz bu faaliyetleri yaparken komşularımızın egemenliğine, hak ve hukukuna, sınırlarına son derece saygılıyız. Bizim tek amacımız halkımızın, ülkemizin güvenliğidir ve bunun için gayret gösteriyoruz. Bununla birlikte hakkımızı ve hukukumuzu savunmak için çalışıyoruz. Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta da bu konuda önemli gayretler sarf ettik, sarf etmeye devam ediyoruz. Biz Yunan komşularımızla dost olmak istiyoruz. Onlarla uluslararası hukuk çerçevesinde, diyalog içinde, sorunlarımıza siyasal çözümler bulmak suretiyle ilişkilerimizi olumlu yönde geliştirmek istiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu coğrafyanın zenginliklerinden iki tarafın vatandaşlarının en iyi şekilde yararlanmasını arzu ediyoruz; fakat bununla birlikte hiçbir şekilde ülkemizin, milletimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunu çiğnetmeyeceğimizi, herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğini de herkesin bilmesi lazım. Bizim Kıbrıs'ta eşit, bağımsız egemen iki devletli çözüm konusundaki tezimizin herkes tarafından anlaşılmasını ve bunun bir an önce hayata geçirilmesi için katkı sağlamalarını bekliyoruz."

KKTC’de görevimizin bilincindeyiz

Türkiye'nin Kıbrıs konusunda garantör devletlerarasında yer aldığını hatırlatan Bakan Akar, "Diğer garantörler ne yapar onu kendileri bilir fakat biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak garantörlük sorumluluklarımızın, görevlerimizin bilincindeyiz. Bunları bugüne kadar yerine getirdik, bundan sonra yerine getirmeye devam edeceğiz. Uluslararası hukuktan doğan meşru haklarımızı kullandık, kullanmayı sürdüreceğiz. Oradaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da barış, oradaki vatandaşlarımızın rahat ve huzuru için gayret içinde olduğunun bilinmesi lazım. Hukuk içindeki gücümüzü, kuvvetimizi, haklarımızı, hukukumuzu da sonuna kadar korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.