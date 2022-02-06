Türkiye hem Müslüman hem de hastaneleri Avrupa’dan farksız

Yaklaşık 20 yıl Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan Doktor Tuvati, tatilini geçirmek için geldiği Cezayir’de Fransa’dan ayrılma, yeni bir ülke arayışı ve Türkiye’ye yerleşme kararına ilişkin süreci anlattı. Halihazırda ayda 15 gün Fransa’da bir hastanede doktorluk yapmaya devam eden, hayatını Fransa-Türkiye-Cezayir üçgeninde sürdüren Doktor Tuvati, diplomasının denkliğini aldıktan sonra Türkiye’de doktorluk yapmak istiyor.

“Müslüman adetlerini Fransa’da yaşamak çok zor”

Fransa’da Müslüman geleneklerine uygun şekilde yaşamanın zorluğuna işaret eden Doktor Tuvati, “Müslüman adetlerini Fransa’da yaşamak çok zor oldu. Benim hayatımda din çok önemli. Bu sebeble Fransa’dan ayrılmaya karar verdim. Sadece hangi ülkeyi seçmem gerektiğini düşündüm. Benim için en önemlisi Müslüman bir ülke olmasıydı. Bunun dışında iyi ekonomi ve iyi hayat olmasını da istedim. Bu nedenle de Türkiye’yi seçtim” dedi.

“Türkiye hem Müslüman bir ülke hem de aradığım bütün özellikler var”

Yerleşme kararını almadan önce Türkiye’yi ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini ifade eden Doktor Tuvati, “Türkiye’yi çok seviyorum, hem Müslüman bir ülke hem de aradığım diğer bütün özellikler var” şeklinde konuştu. Yaklaşık 2 yıl önce Türkiye’ye yerleşme kararı aldıklarını ve ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındıklarını anlatan Doktor Tuvati, çocuklarını Türk okullarına kaydettirdiğini kendisinin de diplomasının denkliğini aldıktan sonra İstanbul’da doktorluk yapmak için sabırsızlandığını söyledi.

“Türk hastanelerini çok beğendim, Avrupa’dan çok farkı yok”

Türkiye’deki sağlık sistemine ilişkin ise Doktor Tuvati, “Türkiye’deki sağlık sisteminin Fransa’dan farkı yok. Türk hastanelerini çok beğendim. Çok yeni ekipmanlar var. Bana göre (Avrupa’dan) çok farkı yok, prosedürler aynı” ifadelerini kullandı.