Türkiye haritasıyla oynayan o alçağa Ahmet Hakan'dan efsane ayar
Ahmet Hakan, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun Florida’da tatilde olmasını eleştirdi. Hakan, Yair Netanyahu’nun Türkiye haritasıyla oynamasını yerden yere vurarak, dünyadaki vicdanlı halkların İsrail’e karşı olduğunu belirtti. Netanyahu’nun oğlu hakkında sert ifadeler kullanan Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:
Ahmet Hakan, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun Florida’da tatilde olmasını eleştirdi. Hakan, Yair Netanyahu’nun Türkiye haritasıyla oynamasını yerden yere vurarak, dünyadaki vicdanlı halkların İsrail’e karşı olduğunu belirtti. Netanyahu’nun oğlu hakkında sert ifadeler kullanan Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:
"İsrail savaşta.
Savaş baronu Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu Florida’da keyfinde.
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Yair Netanyahu, Florida’da denize girmekten vakit bulduğu sıralarda...
Almış eline Türkiye haritasını, renklere boyamış ve Türkiye’yi kafasına göre bölmeye çalışmış.
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Henüz Hamas’ı yenmeyi başaramamış bir babanın savaş kaçkını oğluna sadece şunu söylemek isterim:
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Dünya babandan öyle nefret eder hale geldi ki...
Sen Türkiye haritasıyla oynarken...
Dünyanın bütün vicdanlı halkları, tükürükleriyle İsrail’in haritasını değiştirecek."