Türkiye Haniye'nin son isteğini vasiyet bildi! Muhalefet Gazze'deki insanlık dramını da siyasete malzeme yaptı

Haniye'nin Katar'daki cenaze merasimine Türkiye'den üst düzey katılım gerçekleşti.

AK Parti heyetiyle birlikte Hüda Par, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi heyetleri Haniye'nin cenaze namazına katıldı.



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Muhalefetin Gazze duyarsızlığı!

Haniye'nin vefat etmesinden sonra iki defa kamuoyuna açıklamada bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Hamas'ı "terör örgütü" olmakla suçlamaya devam etti.

Öte yandan Zafer Partisi ve İYİ Parti Genel başkanları yaptıkları açıklamalarda Haniye'nin şehadetinin ardından Türkiye'de milli yas ilan edilmesi kararını hedef aldı.

Türk milleti Haniye'nin sağlığında yaptığı son çağrısı olan, "3 Ağustos'ta meydanlara çıkın" isteğini vasiyet bildi. Milyonlarca vatandaş meydanlarda Haniye için dua etti, yüce Kur'an tilaveti dinledi.

Yine AK Parti yetkilileriyle HÜDA PAR'ın milletvekilleri meydanlarda vatandaşlarla birlikte Filistin için düzenlenen protestolara katıldı.

Muhalefet partileri DEM, İP ve CHP ile DEVA ise Gazze için düzenlenen eylemlere katılmadı.

Saadet Partisi'nin gençlik kolları da bağımsız yaptıkları yürüyüşlerde "Katil İsrail işbirlikçi AKP" sloganları atarak Gazze ve Filistin'deki dramı çirkin bir şekilde siyasete alet etti.

Yeniden Refah Partisi ile Gelecek partileri ise meydanlara çıktıklarına dair herhangi bir mesaj ya da görüntü paylaşmadılar.