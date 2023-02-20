Türkiye hamlesi: TOKİ arsa kurası ne zaman çekiliyor? Bakanlıktan ilgili: Kazananlar ve reddedilenlerin isim listesi

TOKİ Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana arsa çekilişi ne zaman sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yüzyılın en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim” arsa kuralarına katılan vatandaşlar İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il TOKİ arsa kura çekimi tarihlerini araştırıyor. Haberimizin içerisinden TOKİ Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adanaarsa çekilişi tarihlerine erişebilirsiniz. Peki, TOKİ arsa kurası ne zaman çekiliyor? TOKİ Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana arsa çekilişi ne zaman? İşte TOKİ arsa kura çekiliş tarihi…

TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

Başvuruları 10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınan TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için henüz açıklama yapılmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ MÜSTAKİL ARSA KAÇ KATLI?

TOKİ müstakil arsa ya da müşterek arsa olmasına bakılmaksızın alt yapı çalışmalarının tamam devlet tarafından karşılanacak. Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapıları toplamda 2 yıl süreyle etaplar halinde tamamlanması planlanıyor. Müşterek konut arsalarında yapılacak binaların zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek.

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TOKİ ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin listesini yayınladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 10.10.2022-15.11.2022 tarihleri arasında Müstakil ve Müşterek arsa edinimine ilişkin başvurular tamamlanmıştır.

İdaremiz tarafından incelenen başvuruların bir kısmı Projenin duyurulması aşamasında İdaremiz Web Adresinde yayınlanan ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI ile başvuru aşamasında gerek banka şubeleri gerekse e-devlet başvurularında tebliğ edilen ARSA BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ'nde bildirilen başvuru şartlarına uymayanların listesi aşağıda yayınlanmıştır.''

ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ŞEHİT VE GAZİ BAŞVURULARI- ENGELLİ BAŞVURULARI- EMEKLİ BAŞVURULARI-GENÇ BAŞVURULARI- DİĞER BAŞVURULAR