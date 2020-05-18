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Spor

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'dan 19 Mayıs mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:11:41 -
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'dan 19 Mayıs mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Taşpınar yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yolunda attığı adımlarla en önemli tarihini yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının yola çıktığı bu anlamlı günü; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan milli kadın halterciler de yayımladıkları görüntülü mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.


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